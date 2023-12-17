Как 58-я бригада разгромила штурмовой отряд 37-й бригады ВС РФ. ВИДЕО

В новом видео на ютуб-канале "Бутусов Плюс" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов проанализировал кадры героического боя украинских воинов, когда бойцы 58-й мотопехотной бригады ВСУ разгромили штурмовой отряд 37-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о выдающемся с точки зрения тактики и организации боя, рассказах его непосредственных участниках, а также о неожиданных находках на месте боевого столкновения - по ссылке.

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