Дроны нужны сейчас в Авдеевке, чтобы потом не пришлось срочно покупать их для Киева, - Бутусов призвал мэров крупных городов выделить средства на ВСУ. ВИДЕО
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Хочу обратиться к мэру Киева Виталию Кличко и мэрам всех украинских городов: на брусчатку деньги есть, а на дроны в Авдеевке - нет. Я хочу вам сказать, если немедленно все мэры крупных городов, Киева, Днепра, Львова не выделят дополнительно средства на дроны для Авдеевки, если несколько сот дронов сейчас не поступит в Авдеевку в 110-ю механизированную бригаду, в 47-ю механизированную бригаду, 53-ю механизированную бригаду - то Авдеевка может и на ваших улицах начаться. Дроны нужны сейчас в Авдеевке, чтобы потом их не нужно было в Киеве, покупать срочно, просить у кого-то", - отметил журналист.
Бутусов также акцентировал внимание, что город Днепр недавно передал 10 дронов в 110-ю механизированную бригаду.