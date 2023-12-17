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Дроны нужны сейчас в Авдеевке, чтобы потом не пришлось срочно покупать их для Киева, - Бутусов призвал мэров крупных городов выделить средства на ВСУ. ВИДЕО

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Украинские бригады, обороняющие Авдеевку Донецкой области, срочно нуждаются в большом количестве дронов.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Хочу обратиться к мэру Киева Виталию Кличко и мэрам всех украинских городов: на брусчатку деньги есть, а на дроны в Авдеевке - нет. Я хочу вам сказать, если немедленно все мэры крупных городов, Киева, Днепра, Львова не выделят дополнительно средства на дроны для Авдеевки, если несколько сот дронов сейчас не поступит в Авдеевку в 110-ю механизированную бригаду, в 47-ю механизированную бригаду, 53-ю механизированную бригаду - то Авдеевка может и на ваших улицах начаться. Дроны нужны сейчас в Авдеевке, чтобы потом их не нужно было в Киеве, покупать срочно, просить у кого-то", - отметил журналист.

Бутусов также акцентировал внимание, что город Днепр недавно передал 10 дронов в 110-ю механизированную бригаду.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Тобто зелешобла доїть всі місцеві бюджети в центральний бюджет,потім гроші розкрадають, а потім місцеві бюджети повинні ще й дрони купляти. Гєтьманцєв адабряєт👏
  • Ирина Мороз
    А де 40 млрд від держави на дрони, які забрали з місцевих бюджетів з жовтня?
  • Alex123QAlex123
    А до Міноборони боїться звернутись? Чи до марафону?
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