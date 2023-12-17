Новости Видео • Война

Ситуация в Авдеевке не катастрофическая, район продвижения врага небольшой, он весь простреливается, - Бутусов. ВИДЕО

6 97413
Ситуация в Авдеевке Донецкой области пока не выглядит катастрофической, она критична, но это не катастрофа.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Враг продвигается очень медленно, район продвижения очень небольшой, он весь простреливается. Мы просматриваем все участки прорыва, мы наносим врагу эффективное поражение. Потери россиян на этих участках в разы, во много раз больше, чем наши потери. Но мы не можем остановить этот ползучее наступление. А почему? У врага есть планирование этих действий, они глубоко эшелонируют свои силы и проводят на определенных направлениях эшелонированные атаки", - отмечает журналист.

Он также подчеркивает, что у войск РФ есть накопившиеся резервы, и волнами наступления они "прогрызают следующую посадку".

"Как с этим бороться?", - поднимает вопрос Бутусов.

Смотрите также: Не сдавайте Авдеевку, как Бахмут. Вы дроны вместо медалек раздайте, - Бутусов. ВИДЕО

"Во-первых, надо улучшить полевые укрепления. Во-вторых, если мы даже вступаем во встречное сражение, нужно планировать применение людей. Ну, не должно так быть, что у нас постоянно атака героическая идет с вечера до утра. Люди должны заблаговременно выставляться на узкий фронт, который они могут держать, проводя ротации. Не один день, не два, а 4-5-6 дней для этого человеку нужно - в такую холодную погоду человек не может выполнять задачу больше двух дней. Тогда нужен отдых. Это физические особенности организма", – добавляет Бутусов.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Володимир шева
    На жаль ніхто Ю.Бутусова не почує.. Спасибі йому звісно.
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Нікуди ніхто не просувається, фронт завмер.Нікого не слухайте,в русні нема чим сунути...просунились вже))Путлєру зараз якраз і треба таке затишшя...сили копити.А ми зараз можемо долбанути...але тоже не сильно рвемся.Вчора на стрімі у шелеста наш артилерист був,справжній воїн ...не ті шо з барбершопа. Так він говорить в резерві корпус морської піхоти!!!Це еліта...А крім цього особисто знаю,мою друзі...після підготовки в країні НАТО півроку сидять в резерві....хлопці готові і техніка гуд!Все мають....Це тільки кацапи *******,шо всьо унічтожили...
  • Юрій Вінгорськи
    ти почув, я почув, вже добре
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости