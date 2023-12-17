Ситуация в Авдеевке не катастрофическая, район продвижения врага небольшой, он весь простреливается, - Бутусов. ВИДЕО

Ситуация в Авдеевке Донецкой области пока не выглядит катастрофической, она критична, но это не катастрофа.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Враг продвигается очень медленно, район продвижения очень небольшой, он весь простреливается. Мы просматриваем все участки прорыва, мы наносим врагу эффективное поражение. Потери россиян на этих участках в разы, во много раз больше, чем наши потери. Но мы не можем остановить этот ползучее наступление. А почему? У врага есть планирование этих действий, они глубоко эшелонируют свои силы и проводят на определенных направлениях эшелонированные атаки", - отмечает журналист.

Он также подчеркивает, что у войск РФ есть накопившиеся резервы, и волнами наступления они "прогрызают следующую посадку".

"Как с этим бороться?", - поднимает вопрос Бутусов.

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"Во-первых, надо улучшить полевые укрепления. Во-вторых, если мы даже вступаем во встречное сражение, нужно планировать применение людей. Ну, не должно так быть, что у нас постоянно атака героическая идет с вечера до утра. Люди должны заблаговременно выставляться на узкий фронт, который они могут держать, проводя ротации. Не один день, не два, а 4-5-6 дней для этого человеку нужно - в такую холодную погоду человек не может выполнять задачу больше двух дней. Тогда нужен отдых. Это физические особенности организма", – добавляет Бутусов.