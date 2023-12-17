Ситуация в Авдеевке не катастрофическая, район продвижения врага небольшой, он весь простреливается, - Бутусов. ВИДЕО
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Враг продвигается очень медленно, район продвижения очень небольшой, он весь простреливается. Мы просматриваем все участки прорыва, мы наносим врагу эффективное поражение. Потери россиян на этих участках в разы, во много раз больше, чем наши потери. Но мы не можем остановить этот ползучее наступление. А почему? У врага есть планирование этих действий, они глубоко эшелонируют свои силы и проводят на определенных направлениях эшелонированные атаки", - отмечает журналист.
Он также подчеркивает, что у войск РФ есть накопившиеся резервы, и волнами наступления они "прогрызают следующую посадку".
"Как с этим бороться?", - поднимает вопрос Бутусов.
"Во-первых, надо улучшить полевые укрепления. Во-вторых, если мы даже вступаем во встречное сражение, нужно планировать применение людей. Ну, не должно так быть, что у нас постоянно атака героическая идет с вечера до утра. Люди должны заблаговременно выставляться на узкий фронт, который они могут держать, проводя ротации. Не один день, не два, а 4-5-6 дней для этого человеку нужно - в такую холодную погоду человек не может выполнять задачу больше двух дней. Тогда нужен отдых. Это физические особенности организма", – добавляет Бутусов.