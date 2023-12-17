В России заявили о массовой атаке дронов: БПЛА ударили по военному аэродрому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Украинские беспилотники в ночь на 17 декабря атаковали российский военный аэродром в Ростовской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные власти жалуются на 35 дронов, зафиксированных в РФ. Губернатор региона сообщил, что большая часть беспилотников уничтожена, жертв нет.
В министерстве обороны России проинформировали о сбивании 33 дронов над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областью. Беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром в Морозовске в Ростовской области. Об этом написала ASTRA.
Позже в соцсетях появились фото обломков беспилотников, атаковавших военный аэродром Морозовск в России.