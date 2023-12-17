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В России заявили о массовой атаке дронов: БПЛА ударили по военному аэродрому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Украинские беспилотники в ночь на 17 декабря атаковали российский военный аэродром в Ростовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные власти жалуются на 35 дронов, зафиксированных в РФ. Губернатор региона сообщил, что большая часть беспилотников уничтожена, жертв нет.

В министерстве обороны России проинформировали о сбивании 33 дронов над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областью. Беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром в Морозовске в Ростовской области. Об этом написала ASTRA.

Позже в соцсетях появились фото обломков беспилотников, атаковавших военный аэродром Морозовск в России.

В России заявили о массовой атаке дронов: БПЛА ударили по военному аэродрому 01

В России заявили о массовой атаке дронов: БПЛА ударили по военному аэродрому 02

В России заявили о массовой атаке дронов: БПЛА ударили по военному аэродрому 03

В России заявили о массовой атаке дронов: БПЛА ударили по военному аэродрому 04

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
  • Garry Dron
    Кацапів послухати так вони взагалі друга армія світу і втрат від атаки дронів в них ніяких.
    Смердючи брехуни від народження - це головна мета життя любого кацапа.
  • Volodymyr Serdiuk
    " а виснажити його не реально"- реально , якщо гроші виділяти на дрони , а не на "тихий вєчєр" лєнки квартальної .
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