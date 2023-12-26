Железнодорожный вокзал поврежден в результате атаки на Феодосию, - местный телеграмм-канал. ВИДЕО

В результате точной ночной атаки в Феодосийском районе во временно оккупированном Крыму повреждено помещение железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

Как отмечается, взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка. В связи с этим загородные поезда из Феодосии отправятся не от конечной станции, а со станции Айвазовская.

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Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".