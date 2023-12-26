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Железнодорожный вокзал поврежден в результате атаки на Феодосию, - местный телеграмм-канал. ВИДЕО

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В результате точной ночной атаки в Феодосийском районе во временно оккупированном Крыму повреждено помещение железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

Как отмечается, взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка. В связи с этим загородные поезда из Феодосии отправятся не от конечной станции, а со станции Айвазовская.

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Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
  • Rostyslav Komarnytsky
    Яка різниця, з якої станції кацапи вирушать? Головне - куди вирушать. Схоже кінцева станція для всіх кацапів в українському Криму - пекло.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Оце так впав з неба камінець...
    Кацапських мірних мальчіков в трусіках і на корабліку дістали. Ох, які злі бандьори. Кацапчікі мірно прівєзлі з ірану мірниє шахеди, а бандьори їх созглі. Тепер у кацапчіков повні трусікі і вони почали реально поглядати на міст, щоб було куди драпанути.
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