Игнат об ударе по ВДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму: Преодолеть ПВО РФ удается с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. ВИДЕО

Пока неизвестно, что было на большом десантном корабле РФ в оккупированной Феодосии, детали будут позже.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы видим насколько мощным был взрыв, какая была детонация. После такого выжить кораблю крайне тяжело", - пояснил он.

По словам Игната, что именно там было, "шахеды" или боеприпасы - "узнаем позже".

Спикер не подтвердил уничтожение во время атаки двух украинских Су-24, о чем заявляли в Минобороны РФ.

"У нас есть Storm Shadow, есть SCALP на вооружении... Ну явно не одну запускающую ракету (для такого поражения. - Ред.)", - добавил он.

Преодолеть российское ПВО, по словам Игната, удается с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".

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