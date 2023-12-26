Игнат об ударе по ВДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму: Преодолеть ПВО РФ удается с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. ВИДЕО
Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим насколько мощным был взрыв, какая была детонация. После такого выжить кораблю крайне тяжело", - пояснил он.
По словам Игната, что именно там было, "шахеды" или боеприпасы - "узнаем позже".
Спикер не подтвердил уничтожение во время атаки двух украинских Су-24, о чем заявляли в Минобороны РФ.
"У нас есть Storm Shadow, есть SCALP на вооружении... Ну явно не одну запускающую ракету (для такого поражения. - Ред.)", - добавил он.
Преодолеть российское ПВО, по словам Игната, удается с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".
Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".