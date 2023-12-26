Экипаж российского "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв" сломя голову убегает лесополосой после прилета украинского дрона. ВИДЕО
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Оккупанты из экипажа российского новейшего танка Т-90М "Прорыв" бросили свою бронемашину и сломя голову побежали по лесополосе после удара украинского беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе на танк направил оператор БПЛА 47-й ОМБр "Магура". Танк Т-90М "Прорыв" по разным оценкам стоит от 2,3 до 4,5 миллионов долларов. Бронемашина была выведена из строя дроном, стоимость которого примерно 500 долларов.