Пригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности, - Залужный. ВИДЕО
Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности второй, третьей группы, оно сейчас не актуально, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден.
В законопроекте (о мобилизации. – ред.) мы согласились с понятием, что необходимо оставить два понятия в законодательстве – человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе. Избавиться от такого понятия как "ограниченно пригодный" и когда мы дадим себе ответ на эти вопросы - пригоден или непригоден, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид II или III группы", - пояснил главком.