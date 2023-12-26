Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. ВИДЕО
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Его спросили, как будет выглядеть вручение повесток электронным способом.
Залужный отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.
"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то иным образом, тоже это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находятся в качестве потребителей", - заметил Залужный.
Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через электронное извещение. Подобные приглашения получат мужчины, граждане Украины и за рубежом.