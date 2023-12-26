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Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. ВИДЕО

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Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит пополнение ВСУ нужными резервами, включая использование электронных повесток.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Его спросили, как будет выглядеть вручение повесток электронным способом.

Залужный отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то иным образом, тоже это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находятся в качестве потребителей", - заметил Залужный.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через электронное извещение. Подобные приглашения получат мужчины, граждане Украины и за рубежом.

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Топ комментарии

  • Дмитро Петренко 129a210f
    "Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях." Таки совок Залужний,нажаль
  • Михайло Иляш
    Молох війни....потреба в людях це понятно. АЛЕ

    Яка стратегія? - мірятись в кого більше людей? - так РФ перемогла вважайте. Вона покладе 10 млн ви 2 - все ви счезли вони ні
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Мʼясоїди . Йому люди п..)(..р . Не свої не жалко
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