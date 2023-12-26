Вследствие обстрела вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции, еще двое полицейских и двое гражданских ранены, - МВД. ВИДЕО

В результате обстрела вечером 26 декабря армией России вокзала в Херсоне погиб полицейский, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин выложил видео в телеграм-канале.

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Как отмечается, около 140 гражданских на железнодорожном вокзале Херсона ждали отправления эвакуационного поезда. В это время враг начал массированный обстрел города.

Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции всех удалось вывести в безопасные места. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь.

"К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего… Еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями", - написал Клименко.

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"Несмотря на риски, полиция всегда служит и защищает. Ценой собственного здоровья и жизни. Это очередное военное преступление России тщательно документируется. Они будут отвечать. За все", - добавил глава МВД.

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