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Умеров об обеспечении мобилизованных в 2024 году: "Мы все спланировали". ВИДЕО

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Министр обороны Рустем Умеров заявил о наличии планов по обеспечению мобилизованных в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты спросили у министра обороны Умерова о деньгах, а именно откуда их брать на экипировку новых мобилизованных, которых хотят привлечь.

"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим, НГШ. Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил министр.

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Топ комментарии

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    План всі знають: заганяєш тіло у військо, видаєш непотріб, далі всі самі собі тихенько купують знаряддя
  • Alex Nosov dd1cb531
    На покупку одного дрона стоимостью $500 власть не нашла денег. Зато $10000 на обмундирование и вооружение одного мобика власть говорит что деньги найдет. При том что от одного дрона на современном поле боя пользы будет больше чем от мобика впервые увидевшего автомат. Ето какой целенаправленный антиукраинский беспредел.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Слышь, Черт. Все он спланировал. Спланируй на мобилизацию тех кто миллиарды дербанил на перекладку плитки и стадионы вместо закупки дронов. Или будем мясом воевать как рашисты? Ну так начни с чиновников и мусоров которые давали присягу на защиту Родины. А так же тех кого вы выпустили за бугор.
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