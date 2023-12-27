Танк Т-64БВ врывается на северо-западные окраины Марьинки и в упор расстреливает позиции оккупантов. ВИДЕО беспилотника

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксировано, как экипаж украинского танка Т-64БВ в упор расстреливает вражеские позиции на северо-западной окраине Марьинки.