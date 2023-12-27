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Танк Т-64БВ врывается на северо-западные окраины Марьинки и в упор расстреливает позиции оккупантов. ВИДЕО беспилотника

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В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксировано, как экипаж украинского танка Т-64БВ в упор расстреливает вражеские позиции на северо-западной окраине Марьинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины под постоянным вражеским артиллерийским огнем производят около десятка выстрелов и успешно выходят из зоны выполнения боевого задания. Когда именно произошло сражение, неизвестно.

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Топ комментарии

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Супер! Слава ЗСУ! Героям слава! Слава Україні! Здохніть кацапсячі виродки!
  • Desar
    Класс. А ещё и быстренько ездит
  • Alex O fd946f57
    Оце хлопці відпрацювали-класс ! Адреналін, напевно, був ще той.
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