Новости Видео • Война

Охваченный огнем оккупант вылезает из блиндажа, в который залетел украинский дрон. ВИДЕО

12 78628
Оператор украинского дрона с невероятным мастерством завел свой БПЛА во вражеский блиндаж и ликвидировал находившихся там оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как украинский воин заводит дрон в укрытие оккупантов, двери которого закрыты рядном. Через несколько секунд происходит взрыв и через другой выход из блиндажа вылезает охваченный огнем оккупант.

Смотрите: Охваченный огнем танкист-оккупант бежит от своего горящего танка. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Петров bb623dd3
    30 секунд думали, какой провод перерезать - красный или синий.
  • Яр Холодний
    Дуже довго не було вибуху після зальоту дрона в бліндаж Мабуть, там проходив мовний диспут:
    - Скажіть: "паляниця"!
    - "ПаленІца"!....
    - "ПолЕнніца"!....
    - ПолунІца"!....
    - Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
  • Гарик Неинженер 728d2b05
    "ви бурят, як я рад" ,середньої прожарки з хрусткою скоринкою
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости