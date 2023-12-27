Охваченный огнем оккупант вылезает из блиндажа, в который залетел украинский дрон. ВИДЕО

Оператор украинского дрона с невероятным мастерством завел свой БПЛА во вражеский блиндаж и ликвидировал находившихся там оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как украинский воин заводит дрон в укрытие оккупантов, двери которого закрыты рядном. Через несколько секунд происходит взрыв и через другой выход из блиндажа вылезает охваченный огнем оккупант.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: Охваченный огнем танкист-оккупант бежит от своего горящего танка. ВИДЕО