Новости Видео • Война

Оккупант потерял голову после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

20 13418
Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко с помощью дронов ликвидировали пятерых оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прицельных сбросов украинских бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одному оккупанту сброшенный боеприпас упал на спину, а другому при взрыве оторвало голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Бойцы 110-й ОМБр добили редкую вражескую боевую машину поддержки танков недалеко от Авдеевки. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Остап Покотило
    Він її втратив ще до того, коли пішов вбивати українців
  • AbOriginal_UA
    Купили хлопцям дрончик - кацап без голови.

    Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
  • Ol Ol 489f6131
    "Окупант втратив голову"

    Жартуєте? 1:01 голова у сраці!!!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости