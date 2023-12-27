Оккупант потерял голову после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
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Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко с помощью дронов ликвидировали пятерых оккупантов на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прицельных сбросов украинских бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одному оккупанту сброшенный боеприпас упал на спину, а другому при взрыве оторвало голову.
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