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За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО

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Украина продолжит договариваться с партнерами о совместном производстве оружия. Только за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Задача Украины максимально четкая: мы должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства отечественного оружия", - отметил глава государства.

"Лишь за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году. Есть очень весомый рост по производству боеприпасов, в частности - для артиллерии. Украина на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для отечественных дронов, важные результаты есть и в производстве наших ракет. Количественные и качественные показатели по ракетам уже ощутимо больше и будут еще больше", - добавляет Зеленский.

Он также уточнил, что сейчас в нашем оборонном комплексе задействовано около 300 тысяч работников и работниц.

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"Я благодарен каждому и каждой – всем, кто создает соответствующие важные производства, кто восстанавливает предприятия, кто почти круглосуточно работает. Спасибо каждой семье наших работников отечественной "оборонки" – за то, что поддерживаете, за то, что вы все вместе помогаете нашему государству бороться за жизнь и за весь народ Украины!", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    То про які ракети він каже? Storm Shadow, які надала Британія? Чи Грім-2, які цей поц закатав в асфальт, разом з усією ракетною програмою?
  • Dust
    вова, "якісні показники щодо ракет", це коли ракети літають, як Стугна, Вільха та Нептун за правління Гетьмана Пороха, з турботою Криваівого Пастора та завдяки українському ракетному генію пану Коростильову

  • Andry Moon
    Та ти ж не заспокоїшся ніяк...
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