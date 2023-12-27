Оккупант наступил на мину и взлетел в воздух от взрыва. ВИДЕО
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Российский пехотинец взорвался на мине ПТМ-3, сброшенной нашими воинами с беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.
Прольот над гнєздом кукушкі
А шо воно ото там знайшло? Вроді ні на унітаз ні на стіралку не схоже...
Феєричний долбойоп. Я взагалі не розумію яким треба бути ідіотом, що ходити по передку й брати до рук незрозумілі предмети, якими там всіяна земля.