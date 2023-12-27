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Оккупант наступил на мину и взлетел в воздух от взрыва. ВИДЕО

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Российский пехотинец взорвался на мине ПТМ-3, сброшенной нашими воинами с беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.

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Топ комментарии

  • sergej gorin
    Прольот над гнєздом кукушкі
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    А шо воно ото там знайшло? Вроді ні на унітаз ні на стіралку не схоже...
  • barrakud2 12499ce3
    Феєричний долбойоп. Я взагалі не розумію яким треба бути ідіотом, що ходити по передку й брати до рук незрозумілі предмети, якими там всіяна земля.
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