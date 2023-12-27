В ОПК Украины работает 300 тыс. человек, четыре из пяти компаний – это частный бизнес, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 672-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел большую встречу с руководителями украинских оборонных компаний - более 100 предприятий отрасли были представлены. Понятно, что это далеко не все. Но те, кто делает очень сильные вещи, те, кто смог быть сегодня в Киеве. Отметил государственными наградами руководителей предприятий и – через них – коллективы, которые сделали больше всего.

Всего в нашем оборонном комплексе уже сейчас работают около 300 тысяч человек, и это одно из самых больших достижений нашего государства за несколько лет. Украинский оборонно-промышленный комплекс не просто восстанавливается – он становится таким продуктивным, как и нужен для современной, технологической войны. Многие частные инициативы уже в работе: четыре из пяти компаний в нашем ОПК – это частный бизнес. Многие государственные предприятия, десятилетиями не работавшие, теперь развернули свое производство, в том числе и новые виды вооружения.

На следующий год имеем абсолютно четкие цели по артиллерии и по дронам, и по ракетам, и по бронированной технике. Один из самых больших наших политических результатов в этом году – это договоренность с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, о нашем совместном производстве оружия. Создание новейших производств. Локализация в Украине. Расширение ремонтной базы. Все это придает Украине и силы в защите, и экономическую силу: этот рост ВВП – существенный – и хорошие рабочие места.

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Я благодарен каждому и каждой, кто развивает эту нашу отрасль, всем, кто вкладывает собственный труд, свои идеи в развитие украинского ОПК. И я уверен, что наша "оборонка" – при условии столь постоянного развития – со временем точно может войти в топ-10 наиболее производительных и сильных оборонных комплексов мира. Это настоящий потенциал Украины, и наше государство может стать одним из глобальных доноров безопасности и одним из сильнейших участников НАТО. Работаем ради этого", – рассказал Зеленский.