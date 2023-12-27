Украинские морпехи разбили группу оккупантов 810-й бригады во время очередной попытки штурма. ВИДЕО

Аэроразведчики и операторы дронов-камикадзе РУБпАК 36-й бригады морской пехоты совместно с воинами 501-го отдельного батальона морской пехоты и боевыми побратимами смежных подразделений атаковали беспилотниками оккупантов и их технику из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ при очередной попытке штурма.