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Украинские морпехи разбили группу оккупантов 810-й бригады во время очередной попытки штурма. ВИДЕО

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Аэроразведчики и операторы дронов-камикадзе РУБпАК 36-й бригады морской пехоты совместно с воинами 501-го отдельного батальона морской пехоты и боевыми побратимами смежных подразделений атаковали беспилотниками оккупантов и их технику из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ при очередной попытке штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Стратком ВСУ.

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Топ комментарии

  • Сергей121
    Їбаште кацапню братки!!
    Гарно наші їх шинкують, підарів!
  • Evgeny N
    Ну, по-перше, аеродром коло м.Саки - український. А те, що там базуються рашистські літаки - то тимчасово.
    А по-друге: ви про сарказм чули?
  • Evgeny N
    Звісно віримо! Московити вже 6шт на одеському аеродромі знищили!
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