РУБпАК "АХІЛЛЕС" нанесли удар по вражеским позициям FPV-дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Рота ударных БпАК "АХІЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка на Бахмутском направлении обнаружила и поразила вражеские тайники. В частности, дронами камикадзе было поражено укрытие с личным составом, дом с личным составом, а также личный состав противника.