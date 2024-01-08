На столичной Троещине сгорел троллейбус. ВИДЕО

На столичной Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

По информации "Київпастранс", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания – поджог изнутри салона.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Київпастранс", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

В сетях публикуются видеозаписи с места пожара.

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