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На столичной Троещине сгорел троллейбус. ВИДЕО

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На столичной Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

По информации "Київпастранс", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания – поджог изнутри салона.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Київпастранс", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

В сетях публикуются видеозаписи с места пожара.

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Топ комментарии

  • Amber
    Я ще раз тобі нагадую , що мова йде про згорілий тролейбус
    на Троєщині , а ти мені про лайно на Борщагівці
  • Евгений Magirus
    А дроти контактної мережі на мідь здати. На бабмбасі так і робили в 2014-му. І пішки на роботу ходити
  • KosAn30 JT26
    живу в доме на фото....видос с окна бомбяо,жюля верна подтопило говнецом),ну там уже вовсю чинят думаю к вечеру управяться и будет вода)
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