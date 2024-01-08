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Бойцы добивают из дронов оставленную вражескую технику и уцелевших оккупантов на поле боя вблизи Новомихайловки на Донетчине. ВИДЕО

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Бойцы роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подчистили поле боя от вражеской техники и оккупантов, оставшихся там после многочисленных попыток штурма украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дронов бойцы подожгли по меньшей мере восемь бронемашин и ликвидировали около десятка оккупантов.

"Аэробомберы роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады добивают остатки заброшенной вражеской бронетехники и живой силы противника после многочисленных неудачных попыток атаковать Новомихайловку Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Тонка червона лінія
    Рашистські війська, що в грудні 2023 просунулись до Новомихайлівки з півдня і закріпились в районі кладовища, було вибито звідти і відкинуто до лісосмуг на 2 - 2.5 км.
    В результаті відступу ворога утворився вузький виступ західніше звільненої території, ще не полишених ним позицій.
  • ирина ира 7f747c0d
    метко красиво Браво.

    Слава Україні! Героям слава!
  • Pavel Bortsevych
    Вищий клас!
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