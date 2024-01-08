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Бойцы взяли в плен четырех оккупантов на купянском направлении. ВИДЕО

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Бойцы 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" пленили четырех оккупантов на купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы показали свои "трофеи" в соцсетях

"Воины из 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" захватили пленных на Купянском направлении. Приехавшие убивать украинских детей очень быстро вспоминают о своих потомках, только чувствующих опасность для собственных шкур", - говорится в комментарии к опубликованному видео.

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Топ комментарии

  • Luk Viktor
    покажіть фото Мацієвського і закінчуйте!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Оте кацапське сміття ніхто не захоче обмінювати. Тільки утримуй їх тут , годуй. Лишити офіцерню , а решту відправити до тих толерастів в Європу нехай вони з ними няньчаться.
  • Богдан Сварга
    Сенс зі звірами про людське? Які у москалів діти? В них "помьот"...
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