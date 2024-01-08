Бойцы взяли в плен четырех оккупантов на купянском направлении. ВИДЕО
10 60723
Бойцы 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" пленили четырех оккупантов на купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы показали свои "трофеи" в соцсетях.
"Воины из 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" захватили пленных на Купянском направлении. Приехавшие убивать украинских детей очень быстро вспоминают о своих потомках, только чувствующих опасность для собственных шкур", - говорится в комментарии к опубликованному видео.