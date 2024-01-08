В российском Белгороде прогремели взрывы: в городе объявлена воздушная тревога. ВИДЕО

Вечером 8 января в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. В местных телеграм-каналах отметили, что в городе сработала противовоздушная оборона. Пользователи также опубликовали фото падения обломков.