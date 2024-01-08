В российском Белгороде прогремели взрывы: в городе объявлена воздушная тревога. ВИДЕО
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Вечером 8 января в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. В местных телеграм-каналах отметили, что в городе сработала противовоздушная оборона. Пользователи также опубликовали фото падения обломков.
В министерстве обороны РФ заявили, что Украина якобы применила РСЗО RM-70 Vampire. Также страна-агрессор утверждает, что ее средствам ПВО "удалось уничтожить 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70" над Белгородской областью, передает Цензор.НЕТ.