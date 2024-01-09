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Раненый оккупант ковыляет за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО

19 08018
Лишь один оккупант остался жив после попытки его штурмовой группы атаковать позиции украинских бойцов, и он принял решение сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, захватчик идет за украинским дроном в направлении позиции бойцов ВСУ.

"Этот российский солдат вытащил счастливый билет - он единственный из штурмовой группы остался жив. Теперь он ковыляет за дроном, чтобы сдаться в плен", - отмечает в сообщении автор публикации.

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Топ комментарии

  • Ol Ol 489f6131
    Краще б застрелився...
  • Микола Папізже
    і потім в своїх ****** буде розповідати, як його фошизти мучили. Мене бісять їхні ситі рожі, коли цю мразоту везуть на обмін.
  • Таня М
    Все вiрно зробив-буде живий та ситий, а ще
    колись пiде на обмiн полоненими...
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