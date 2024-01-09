Раненый оккупант ковыляет за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО
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Лишь один оккупант остался жив после попытки его штурмовой группы атаковать позиции украинских бойцов, и он принял решение сдаться в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, захватчик идет за украинским дроном в направлении позиции бойцов ВСУ.
"Этот российский солдат вытащил счастливый билет - он единственный из штурмовой группы остался жив. Теперь он ковыляет за дроном, чтобы сдаться в плен", - отмечает в сообщении автор публикации.