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Украинский беспилотник атакует "Урал" с оккупантами: антидронщик с РЭБ-ружьем оказался беспомощным. ВИДЕО

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Российские военные неспособны обезопасить себя от украинских дронов, даже если располагают необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко, опубликовав видео, которое об этом свидетельствует, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала военные Сил обороны уничтожили российскую боевую машину пехоты, после чего для эвакуации выживших захватчиков туда прибыл грузовик Урал.

"На Урале был и антидронщик с РЭБ-ружьем, который должен был их прикрывать от дронов. Ну и один из ваших дронов в этого антидронщика в Урале и прилетел", - рассказал Стерненко, комментируя кадры с ликвидацией оккупанта.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Антидронщик на машине -
    Весь размазанный по шине...
  • Hanka Panyanka
    може в нього батарейка сіла..., на морозі таке буває, тому треба донатити, поки в МО дивуються нашим розкраденим мільярдам...
  • степан степаненко a38d65a1
    чарівна паличка не допомогла. Іконою треба махати, чи хоругвою
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