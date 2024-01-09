Нужны новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 685-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было особое заседание Ставки – при непосредственном, очном участии всех основных командующих и руководителей операций. Вместе с Главкомом, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом, Минцифры детально проанализировали обеспечение снарядами и дронами. Распределение между бригадами и подразделениями. Ежедневные потребности. Фактические издержки. Главное – вся логистика должна стать быстрее. Обсудили открытие новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине – на наших предприятиях и вместе с партнерами.

Конечно, рассмотрели поставки, ожидаемые в этом году. При всей существующей проблематике в мире наш аккуратный, четкий подход к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым. Мы видим, как реализовать украинские приоритеты в этом году: что для этого нужно, кто для этого нужен и какие сигналы могут сработать.

Отдельно и детально проанализировали работу наших Воздушных сил, всех наших защитников неба. Результаты сбивания российских ракет и дронов. То, что удалось. То, что удастся. Продолжаем работать и со всеми партнерами, чтобы усилить ПВО. И в то же время – чтобы усилить давление на Россию.

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Санкции мира, безусловно, работают. И работают неплохо. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но чтобы результат санкций был стопроцентный, так же полностью должны быть перекрыты и схемы обхода санкций. А также нужны новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России. Каждый в мире знает этот небольшой список сообщников терроризма. Будем говорить относительно этого с партнерами дополнительно", - рассказал Зеленский.