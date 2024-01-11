Нацгвардейцы уничтожили вражеский танк Т-72 вблизи Авдеевки. ВИДЕО
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Спецназовцы 1-го отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" попали дроном-камикадзе во вражеский танк Т-72 вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети командующий НГУ Александр Пивненко.
"Уничтожение вражеского танка Т-72 спецназовцами 1-го отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" вблизи Авдеевки", - отмечается в комментарии к видео.