В российском городе Шали сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. ВИДЕО

В городе Шали в Чечне возник пожар в штабе 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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"Здание штаба сгорело со всеми документами. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Официального сообщения от МЧС Чеченской республики пока нет", - говорится в сообщении.

В конце 2022 года военнослужащие этого полка, участвующие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.

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