В российском городе Шали сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. ВИДЕО
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В городе Шали в Чечне возник пожар в штабе 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
"Здание штаба сгорело со всеми документами. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Официального сообщения от МЧС Чеченской республики пока нет", - говорится в сообщении.
В конце 2022 года военнослужащие этого полка, участвующие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.