Тела оккупантов валяются на огороде после тщетного штурма дома в Синьковке на Купянском направлении. ВИДЕО боя

Украинские воины ликвидировали четырех оккупантов, пытавшихся штурмовать дом на окраине села Синьковка Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя. На ней видно, что еще один оккупант сбежал с поля боя.

"Очередная суицидальная попытка российских оккупантов зайти в Синьковку на Купянском направлении. Без поддержки бронетехники противник, с привлечением малой штурмовой группы, пытался захватить дом, который защищают украинские воины. Видео снято с дрона аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады", - отмечает автор публикации.

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Результат этой атаки в своем комментарии в соцсетях описал один из оккупантов.

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