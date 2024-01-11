Тела оккупантов валяются на огороде после тщетного штурма дома в Синьковке на Купянском направлении. ВИДЕО боя
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Украинские воины ликвидировали четырех оккупантов, пытавшихся штурмовать дом на окраине села Синьковка Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя. На ней видно, что еще один оккупант сбежал с поля боя.
"Очередная суицидальная попытка российских оккупантов зайти в Синьковку на Купянском направлении. Без поддержки бронетехники противник, с привлечением малой штурмовой группы, пытался захватить дом, который защищают украинские воины. Видео снято с дрона аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады", - отмечает автор публикации.
Результат этой атаки в своем комментарии в соцсетях описал один из оккупантов.