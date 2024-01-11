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Тела оккупантов валяются на огороде после тщетного штурма дома в Синьковке на Купянском направлении. ВИДЕО боя

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Украинские воины ликвидировали четырех оккупантов, пытавшихся штурмовать дом на окраине села Синьковка Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя. На ней видно, что еще один оккупант сбежал с поля боя.

"Очередная суицидальная попытка российских оккупантов зайти в Синьковку на Купянском направлении. Без поддержки бронетехники противник, с привлечением малой штурмовой группы, пытался захватить дом, который защищают украинские воины. Видео снято с дрона аэроразведки 30-й отдельной механизированной бригады", - отмечает автор публикации.

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Результат этой атаки в своем комментарии в соцсетях описал один из оккупантов.

Тела оккупантов валяются на огороде после тщетного штурма дома в Синьковке на Купянском направлении 01

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Топ комментарии

  • Ex perd
    Ну так хата в Синьківці це вам не Київ за три дні, і навіть не фортеця Бастілія.
  • Андрей Фещенко b0999e85
    Файно розтрощили кацапів !
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    "Двое хохлов, которые были в доме, живы - вышли..."
    ....................
    Може хтось допоможе - забув детально анекдот.
    Суть така:
    Йдуть 100 москалів. З-за рогу виглядає українець і кричить - "гей, під..си! Я один вас усіх переб'ю!"
    Командир посилає двох - "замочите придурка". Ті забігають, два постріли і знову виглядає українець і кричить теж саме.
    Командир посилає десятьох - автоматні черги -і все повторюється.
    Командир посилає вже усіх, хто лишився. Автоматні черги, вибухи... з-за рогу виповзає поранений москаль (останній) і кричить: "Командир! Это засада! Он там не один! Их двое!
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