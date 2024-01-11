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Двое оккупантов-кадыровцев с оторванными ногами. ВИДЕО 18+

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В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены двое оккупантов-кадыровцев с оторванными ногами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оба оккупанта потеряли часть правой ноги. Чтобы предотвратить кровотечение, им перевязали конечности жгутом Эсмарха.

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"Время тик-токов для кадыровцев закончилось. Дон забыл выдать им турникеты, поэтому теперь ахматовцы вынуждены валяться в болоте без конечностей и вспоминать те безмятежные времена, когда они воевали с кустами", - отмечает автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
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  • акаб акабіч
    ноги для обслуговування кадирова не потрібні. рот є - хай працюють
  • антон головаченко 80fb2fef
    Дохлая чурка- ******- хорошая чурка!
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