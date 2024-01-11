Двое оккупантов-кадыровцев с оторванными ногами. ВИДЕО 18+
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В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены двое оккупантов-кадыровцев с оторванными ногами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оба оккупанта потеряли часть правой ноги. Чтобы предотвратить кровотечение, им перевязали конечности жгутом Эсмарха.
"Время тик-токов для кадыровцев закончилось. Дон забыл выдать им турникеты, поэтому теперь ахматовцы вынуждены валяться в болоте без конечностей и вспоминать те безмятежные времена, когда они воевали с кустами", - отмечает автор публикации.
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