$1000 за "белый билет": силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции и Службы безопасности при силовой поддержке спецподразделения ДОЗОР ликвидировали масштабный канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

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"Группа граждан Украины размещала объявления в социальных сетях и телеграмм-каналах о предоставлении помощи в выезде за границу путем изготовления пакета документов под названием "Белый билет". Свои услуги они оценивали в 1000 долларов США. Для конспирации своих противоправных действий злоумышленники ограничивались общением только в чатах с вымышленных аккаунтов. Готовые документы "клиенту" направлялись почтовыми отправлениями, также по вымышленным данным отправителей, которые оплачивались при получении посылки", - рассказали в Госпогранслужбе.

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За 2023 год такими услугами воспользовались 30 граждан. Их личности установили, и теперь им грозит уголовная ответственность за использование подложных документов.

Стражи порядка провели 12 обысков в Киеве и на Житомирщине. Изъяли компьютеры и оргтехнику, банковские карты, печати ТЦК, докторские печати, штампы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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Двое фигурантов задержаны. Им сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Ответственность за такое преступление – лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.











