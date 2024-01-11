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$1000 за "белый билет": силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции и Службы безопасности при силовой поддержке спецподразделения ДОЗОР ликвидировали масштабный канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"Группа граждан Украины размещала объявления в социальных сетях и телеграмм-каналах о предоставлении помощи в выезде за границу путем изготовления пакета документов под названием "Белый билет". Свои услуги они оценивали в 1000 долларов США. Для конспирации своих противоправных действий злоумышленники ограничивались общением только в чатах с вымышленных аккаунтов. Готовые документы "клиенту" направлялись почтовыми отправлениями, также по вымышленным данным отправителей, которые оплачивались при получении посылки", - рассказали в Госпогранслужбе.

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За 2023 год такими услугами воспользовались 30 граждан. Их личности установили, и теперь им грозит уголовная ответственность за использование подложных документов.

Стражи порядка провели 12 обысков в Киеве и на Житомирщине. Изъяли компьютеры и оргтехнику, банковские карты, печати ТЦК, докторские печати, штампы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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Двое фигурантов задержаны. Им сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Ответственность за такое преступление – лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

$1000 за белый билет: силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу 01
$1000 за белый билет: силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу 02
$1000 за белый билет: силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу 03
$1000 за белый билет: силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу 04
$1000 за белый билет: силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу 05
$1000 за белый билет: силовики разоблачили схему переправки уклонистов за границу 06

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Дивимось правді в очі. Гребуть тільки з бідних сімей хто не в змозі відкупитися. Скільки в Україні водіїв з діагнозом Епілепсія та інших захворювань з якими взагалі сідати за кермо не можна так як такі водії несуть загрозу життю громадян? За кермом мають перебувати тільки психічно та фізично здорові люди. Де діти чиновників всих мастей від дітей сільских голів, до дітей високопосадовців? Як красти у держави то вони в перших рядах йдуть, а як захищити країну, так з самого заду. Саме з цього має починатися мобілізація як в Ізраїлі до прикладу.
  • Ned Stark
    1000 баксів,? То демпінг якийсь!
  • Підлога Маккартні
    А дозор чо не на фронте? В полной экипе, обученные молодчики и все с броньой. на фронт, суки!!!
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