Не хватает людей. Чем больше их будет, тем быстрее выгоним врага - воины 28 ОМБр, защищающие Украину на подступах к оккупированной Курдюмовке. ВИДЕО

Воины 28 ОМБр находятся на подступах к временно оккупированной Курдюмовке на Донетчине. До вражеских позиций отсюда всего 200 метров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Українського свідка".

Это бывшие российские позиции, которые нашим ребятам удалось отбить. Из этих укреплений также видна оккупированная россиянами Горловка.

Воин с позывным Ниндзя показал, как он из РПГ и стрелкового оружия отрабатывает по живой силе противника. После этого журналисты вместе с бойцом должны были быстро спрятаться в укрытие, не дожидаясь ответного прилета.

"У россиян "Доброе утро", - говорит Ниндзя. - Пусть просыпаются. Первый снаряд упал рядом, а второй залетел прямиком в окоп. Это место у меня уже пристреляно, работаю, как снайпер. Я неоднократно их "трехсотил", наш дрон туда летал и подтверждал, что противника задело обломками".

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В окопах также встретили бойца, копающего промерзшую почву. Его зовут Олег, а позывной Довгий. Мужчина рассказал, почему на этих позициях необходимо работать лопатой каждый день. "Здесь много глины, присыпанной черноземом. Окоп осыпается, надо укреплять его деревянными стенами, - говорит он. - Зато не холодно, потому что лопата хорошо согревает. Но когда вернусь, дома все лопаты выброшу".

По словам воинов, на фронте сейчас нужна пехота и командиры.

"Людей не хватает. Чем больше будет людей, тем быстрее выгоним врага", - говорит боец, псевдо Хомяк.

Несмотря на тяжелые условия, ребята продолжают защищать свою землю. На этих позициях стоит украинский флаг, изрешеченный пулями и обломками. Ребята говорят, что установили его, когда отбили позиции. "Россияне стреляют по всему, и по флагу тоже, - говорит Алхимик. - Но флаг стоит и мы тоже стоим".

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