Получим официальные документы от ГБР и будем расторгать договор, - советник заместителя министра обороны Яровая о скандале вокруг Гринкевича. ВИДЕО

Одна из компаний, связанная со львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, через площадку Прозорро победила на торгах по питанию в одной из областей Украины

Об этом в эфире 5 канала рассказала советница замминистра обороны, волонтер Дана Яровая, информирует Цензор.НЕТ.

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"Там другой директор, другой учредитель, но компания связана с Гринкевичем. В связи с тем, что счета этого юридического лица заблокированы и имущество арестовано, мы получим официальные документы от ГБР и будем расторгать договор. Это один договор по питанию, однако, на момент заключения договора документы этой компании были в порядке, торги проходили открыто через Прозорро, была нормальная цена", - сообщила Яровая.

Она также отметила, что выступает против авансирования в тыловом довольствии.

"Мы прожили 8 месяцев без авансирования, когда вывели закупки на Прозорро. И у нас никакого контракта с дебиторкой нет. Никакого. Все контракты выполнены своевременно. Но в наследство от предшественников осталась дебиторская задолженность и проблемные вопросы", - отметила Яровая.

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ГБР взятку в сумме $500 тыс. Также сообщалось, что у Минобороны остался один неразорванный контракт с компанией Гринкевича, поставляющей питание военным на Николаевщине и Херсонщине.

Более подробно о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотий вагон, піщаний кар’єр та лакшері вечірки: за що постачальник Міноборони давав ДБР хабар у $500 тисяч".