С воином и поэтом Максимом Кривцовым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Заупокойная панихида, на которой почтили память погибшего, состоялась в Михайловском соборе. Далее похоронная процессия отправилась на Майдан Независимости. Пока процессия шла от Михайловского собора, из динамиков звучали стихи Кривцова.
Отдать дань погибшему пришли около тысячи людей: родные, друзья, побратимы, а также те, кто не был лично знаком с Максимом Кривцовым.
Максим Кривцов упокоится в родном Ривном. Похороны пройдут в пятницу, 12 января.
Кривцов - автор книги "Вірші з бійниці", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии Украинского ПЭН.
Он ушел на войну добровольцем в 2014 году. Был добровольцем в "Правом секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи". Затем работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и в Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 вернулся на фронт. Продолжал писать стихи и прозу. Работал над романом, но не успел его закончить.
Автор фото и видео Олег Богачук