С воином и поэтом Максимом Кривцовым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось прощание с поэтом Максимом Кривцовым, который погиб, защищая Украину от российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заупокойная панихида, на которой почтили память погибшего, состоялась в Михайловском соборе. Далее похоронная процессия отправилась на Майдан Независимости. Пока процессия шла от Михайловского собора, из динамиков звучали стихи Кривцова.

Отдать дань погибшему пришли около тысячи людей: родные, друзья, побратимы, а также те, кто не был лично знаком с Максимом Кривцовым.

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Максим Кривцов упокоится в родном Ривном. Похороны пройдут в пятницу, 12 января.

Кривцов - автор книги "Вірші з бійниці", признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии Украинского ПЭН.

Он ушел на войну добровольцем в 2014 году. Был добровольцем в "Правом секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи". Затем работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и в Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 вернулся на фронт. Продолжал писать стихи и прозу. Работал над романом, но не успел его закончить.

Автор фото и видео Олег Богачук





































