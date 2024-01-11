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Пограничники вытащили из Днестра 35-летнего мужчину, плывшего в гидрокостюме с ластами в Молдову. ВИДЕО

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На Винничине пограничники вытащили из Днестра 35-летнего харьковчанина, пытавшегося в гидрокостюме с ластами вплавь добраться до Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пловца, начавшего преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды.

Пограничники вытащили из Днестра 35-летнего мужчину, плывшего в гидрокостюме с ластами в Молдову 01

За попытку незаконного пересечения границы в отношении пловца составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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Топ комментарии

  • Vaaleikumassalam
    позорище це коли за 30 років населення країни скоротилось майже в 2 рази
  • Vaaleikumassalam
    пам"ятаю щось схоже було в ГДР свого часу
  • Trevo Trow
    Ще кілька таких іхтияндрів - і загін для ліквідації кримського моста сформований.
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