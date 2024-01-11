Пограничники вытащили из Днестра 35-летнего мужчину, плывшего в гидрокостюме с ластами в Молдову. ВИДЕО

На Винничине пограничники вытащили из Днестра 35-летнего харьковчанина, пытавшегося в гидрокостюме с ластами вплавь добраться до Молдовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Пловца, начавшего преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении пловца составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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