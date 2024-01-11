Дальнобойным оружием партнеров мы уничтожили 26 вражеских вертолетов вза сутки, 12 самолетов за раз, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами балтийских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Партнеры знают, что "некоторое дальнобойное оружие", которое они нам дали, "некоторое", я сейчас не буду говорить, какое, но они сейчас, слушая меня, понимают – мы уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и запускали ракеты, против которых эти системы и работали, сбивали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", - заявил президент.
При этом, Зеленский подчеркнул, что "это переданное партнерами дальнобойное оружие, которое уничтожало российскую авиацию, которая поднималась, чтобы бомбить нас – это наша защита".
"И этим дальнобойным оружием мы не атаковали, это была часть нашей защиты, нашей ПВО", - объяснил он.