Рашисты ударили по Херсону: Погибли 2 человека. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, погибла женщина. Информация уточняется", - отметил он.
Впоследствии глава обладминистрации добавил, что в Херсоне россияне убили двух человек.
"Днем оккупанты накрыли артиллерией улицы города. На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", - отметил он.