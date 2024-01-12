Рашисты ударили по Херсону: Погибли 2 человека. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсону.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, погибла женщина. Информация уточняется", - отметил он.

Впоследствии глава обладминистрации добавил, что в Херсоне россияне убили двух человек.

"Днем оккупанты накрыли артиллерией улицы города. На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", - отметил он.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: Последствия ударов РФ по Донетчине: В Константиновке рашисты попали по территории больницы. ФОТОрепортаж