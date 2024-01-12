Оккупант из Чечни снимает позицию и своих "двухсотых": "Здесь еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым". ВИДЕО 18+

Оккупант из Чечни опубликовал видеозапись, на которой он снимает свою позицию и показывает своих "двухсотых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант жалуется, что вернуться из Украины живым очень тяжело. В кадр попадают два ликвидированных захватчика и полностью разбитая позиция.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 368 460 человек (+840 в сутки), 6060 танков, 8710 артсистем, 11 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Позже выяснилось, что оккупанта зовут Хамзат. Он был ранен и находится в коме.