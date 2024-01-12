Новости Видео • Война

Оккупант из Чечни снимает позицию и своих "двухсотых": "Здесь еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым". ВИДЕО 18+

26 82861
Оккупант из Чечни опубликовал видеозапись, на которой он снимает свою позицию и показывает своих "двухсотых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант жалуется, что вернуться из Украины живым очень тяжело. В кадр попадают два ликвидированных захватчика и полностью разбитая позиция.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 368 460 человек (+840 в сутки), 6060 танков, 8710 артсистем, 11 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Позже выяснилось, что оккупанта зовут Хамзат. Он был ранен и находится в коме.

Оккупант из Чечни снимает позицию и своих двухсотых: Здесь еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andry Moon
    Оці найогидніші.
    Двадцять років назад ті кому воно служить вбивали його рідних, швидше за все мамку цього махмута по кругу пускало якесь пензенське ведеве, а тепер воно вже "русскій салдат" ...ля.
    Падаль...
  • Alex Vassago
    Як казав ваш "дон" - "...война это удовольствие, дон..."
    Отримуйте задоволення ішаки!
  • Elvis2
    "Здесь очень трудно, сидим в ямах, дроны бомбят, голова оторвана, здесь ляжет половина армии" -кавказець доволі по темі викладає те, про що рашен-орки не здогадуються.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости