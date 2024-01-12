Оккупант из Чечни снимает позицию и своих "двухсотых": "Здесь еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым". ВИДЕО 18+
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Оккупант из Чечни опубликовал видеозапись, на которой он снимает свою позицию и показывает своих "двухсотых".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант жалуется, что вернуться из Украины живым очень тяжело. В кадр попадают два ликвидированных захватчика и полностью разбитая позиция.
Позже выяснилось, что оккупанта зовут Хамзат. Он был ранен и находится в коме.