Семь зэков-оккупантов вылезают из тайника и сдаются в плен. ВИДЕО беспилотника

На Запорожском направлении три штурмовые группы по шесть человек из состава 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии армии РФ тщетно пытались захватить позиции ВСУ вблизи села Приютное.