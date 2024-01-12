Зеленский срывает мобилизацию: Что должно делать государство? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими мыслями по поводу мобилизации, создания резервов, пополнения, ротаций на фронте и необходимых действий со стороны государства.

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"Власти совершают большую ошибку, расформируя ДФТГ. Власть не понимает, можно ли применить на войне заключенных, хотя некоторые украинские военные требуют такого решения. Власти не способны организовать масштабное строительство оборонных сооружений, чтобы беречь жизнь военных. Власти не понимают, как использовать уклонистов и отказников в боевых частях, хотя опыт 3-й штурмовой бригады позволяет это делать. Власть не способна принять закон о мобилизации и убегает от ответственности.

Поэтому будем говорить, как правильно управлять и применять имеющиеся человеческие и материальные ресурсы в государстве, что остается неопределенным даже через два года после начала полномасштабной войны", - отметил журналист в анонсе стрима.

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