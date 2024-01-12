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Зеленский срывает мобилизацию: Что должно делать государство? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими мыслями по поводу мобилизации, создания резервов, пополнения, ротаций на фронте и необходимых действий со стороны государства.

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"Власти совершают большую ошибку, расформируя ДФТГ. Власть не понимает, можно ли применить на войне заключенных, хотя некоторые украинские военные требуют такого решения. Власти не способны организовать масштабное строительство оборонных сооружений, чтобы беречь жизнь военных. Власти не понимают, как использовать уклонистов и отказников в боевых частях, хотя опыт 3-й штурмовой бригады позволяет это делать. Власть не способна принять закон о мобилизации и убегает от ответственности.

Поэтому будем говорить, как правильно управлять и применять имеющиеся человеческие и материальные ресурсы в государстве, что остается неопределенным даже через два года после начала полномасштабной войны", - отметил журналист в анонсе стрима.

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Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Коли вже до всіх дійде , що саме ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОРОГ України! Він хоче бути диктатором -губернатором малоросіі! Завербован ФСБ з часів КВН, ШМАРА зеленская ЗДАВАЛА ПЕРЕСУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ , за це навіть була в « миротворці» , в інтервью обмовилась :» нам предложили єтот проєкт» ! Всі ойго діє ДОВОДЯТЬ , що зперших днів на посаді він почав РУЙНУВАННЯ Країни ! ХІБА НН ДОКАЗ , що цей негідник , попереджений за пів року про КРОВАВИЙ НАПАД , робив ВСЕ, щоб ТЕРРОРИСТИ легко захопили Київ за три дні ! Нема цензу перераховувати ойго повний саботаж
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так та влада і має завдання все руйнувати!
  • Vika Lysenko
    Він постійно бреше ,всім в очі , не соромлячись навіть Союзників , найкращих друзів - Боріса Джонсона всіх , хто з перших днів допомогав ! Як можно було брехати про ШАШЛИКІ , коли ти гидота НА100%, знав ,що буде катастрофа , євакуевувались посольства , а ти вивіз завчасно своїх ! І вся твоя мерзенна шобла Баканов ………
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