Этот день вошел в историю нашего государства - мы подписали с Великобританией соглашение о безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к украинцам вечером 12 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Этот день уже вошел в историю нашего государства: сегодня имеем соглашение с Великобританией, соглашение о безопасности, над которым мы долго работали. Это первое двустороннее соглашение, реализующее базовую договоренность "Большой семерки" относительно безопасности Украины, нашей защиты, нашего роста в сфере безопасности. Благодарю Великобританию и лично господина премьер-министра Сунака за первенство и лидерство.

И, конечно, хочу поблагодарить всех наших друзей в Балтийских государствах – очень продуктивные три визита были. Литва, Эстония, Латвия. Есть решение по оружию для наших воинов. Что касается экономической поддержки Украины. Поддержка наших отношений с Евросоюзом, наше движение в НАТО.

Спасибо всем в мире, кто помогает! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины! Горжусь нашими людьми! Именно благодаря силе нашего народа лидеры мира считаются с Украиной и хотят видеть Украину своим партнером. Своим союзником. И должны быть все достойны того потенциала, который есть у Украины".

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