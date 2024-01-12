Новости Видео • Война

Народную войну превращают в войну бедных, – адвокат и правозащитник Федур о мобилизационных новациях власти. ВИДЕО

32 546239
Известный украинский правозащитник, адвокат Андрей Федур с первых дней полномасштабного вторжения добровольцем пошел в ряды ВСУ защищать страну, был тяжело ранен. Добровольцами на фронт ушли и двое его сыновей. Об изменениях в мобилизационном законодательстве и мобилизационной политике, о правах военных и возможной демобилизации, об ответственности власти за подготовку и начало войны – в откровенном разговоре с Андреем Федуром в новом выпуске программы "Защита".

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Закон о мобилизации должен быть справедливым, это главное, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Володимир шева
    Як казав генерал Манергейм - перед тим як проводити мобілізацію , потрібно побудувати країну , яку громадяни хоттіли б захищати без примусу !
  • 18c49ed2
    А потом еще и удивляются почему такая жопа с мобилизацией. Это же нужно было умудриться так превратить мобилизацию в тождество наказания за что-то. Власть тупых имбецилов.
  • Олександр Дніпро
    " Ми збудуємо країну інших можливостей.
    Де всі рівні перед законом,
    де є чесні та прозорі правила гри.
    Одні для всіх " (с)


Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости