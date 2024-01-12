Народную войну превращают в войну бедных, – адвокат и правозащитник Федур о мобилизационных новациях власти. ВИДЕО

Известный украинский правозащитник, адвокат Андрей Федур с первых дней полномасштабного вторжения добровольцем пошел в ряды ВСУ защищать страну, был тяжело ранен. Добровольцами на фронт ушли и двое его сыновей. Об изменениях в мобилизационном законодательстве и мобилизационной политике, о правах военных и возможной демобилизации, об ответственности власти за подготовку и начало войны – в откровенном разговоре с Андреем Федуром в новом выпуске программы "Защита".