Новости Видео • Война

Зеленский встретился с Туском: "Есть новый польский оборонный пакет". ВИДЕО

7 15039
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Польши Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, они обсудили все аспекты двусторонних отношений.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины".

Обсудили сегодня с господином Премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия", - отметил президент.

Читайте: Нужно как можно скорее решить проблемы между Украиной и Польшей, - Туск

Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    в зеленому ісподньому та в батінках берцах - яка стидоба ! Ілюстрація укродипломатії!
  • ПП Уксусов
    Скоро два роки, як пінжак лежить обісраний
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    У Зели есть план. Аргентинский, качественный. Дай Бог нам, украинцам, выжить от этого бесконечного плана зеледента...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости