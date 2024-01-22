Зеленский встретился с Туском: "Есть новый польский оборонный пакет". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Польши Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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В частности, они обсудили все аспекты двусторонних отношений.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины".

Обсудили сегодня с господином Премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия", - отметил президент.

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