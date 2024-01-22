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Ликвидация трех оккупантов восточнее Степового вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника

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Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировали трех оккупантов восточнее села Степовое вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что во время атаки на оккупантов был применен дрон-камикадзе и кассетные боеприпасы.

"Операторы FPV-дронов Team Morana и Strike Drones Company 47-й бригады уничтожают российских оккупантов в окрестностях Авдеевки (восточнее Степового, район железной дороги). Тем, кто спасся от атаки камикадзе, насыпали кассетными боеприпасами", - отмечает в комментарии автор публикации.

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  • растуди
    І знову, сук@, якась бурятська морда - коли ці буряти скінчаться? Чи це усі кацапи на морду ліца буряти?
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
  • Sergii Ustim
    Руzzкє, глазом узькє…
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