Вражеская БМП взрывается, наехав на мину на Луганщине. ВИДЕО

Вражеская БМП взорвалась, наехав на мину, при попытке штурма украинских позиций на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеской бронемашины, опубликована в соцсетях.

"Феерический подрыв российской бронетехники на мине зафиксировали операторы дронов подразделения APACHI. Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции в Луганской области, но наши саперы постарались на славу", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

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