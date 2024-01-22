Вражеская БМП взрывается, наехав на мину на Луганщине. ВИДЕО
9 32319
Вражеская БМП взорвалась, наехав на мину, при попытке штурма украинских позиций на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеской бронемашины, опубликована в соцсетях.
"Феерический подрыв российской бронетехники на мине зафиксировали операторы дронов подразделения APACHI. Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции в Луганской области, но наши саперы постарались на славу", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.