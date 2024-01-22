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Вражеская БМП взрывается, наехав на мину на Луганщине. ВИДЕО

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Вражеская БМП взорвалась, наехав на мину, при попытке штурма украинских позиций на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеской бронемашины, опубликована в соцсетях.

"Феерический подрыв российской бронетехники на мине зафиксировали операторы дронов подразделения APACHI. Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции в Луганской области, но наши саперы постарались на славу", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

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Топ комментарии

  • Микола Січень 72a7e4d0
    Приїхали,кінцева..
  • Alessandro Moretti
    Де крупний план мертвих і понівечених тіл? Давайте зробимо відео ще цікавішим 😁
  • Амандрапапупа
    Безплатний атракціон для кацапів, називається "Наїдь на ТМ-62 та знайди свої кінцівки".
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