Бойцы "Стальной границы" поразили вражеский экскаватор, который как раз обустраивал позиции оккупантов.. ВИДЕО

На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский экскаватор.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Им оккупанты должны осуществлять обустройство своих позиций. Остатки личного состава врага спешно оставили подбитую технику", - говорится в телеграм-канале бригады.

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