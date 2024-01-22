Бойцы "Стальной границы" поразили вражеский экскаватор, который как раз обустраивал позиции оккупантов.. ВИДЕО
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На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский экскаватор.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Им оккупанты должны осуществлять обустройство своих позиций. Остатки личного состава врага спешно оставили подбитую технику", - говорится в телеграм-канале бригады.