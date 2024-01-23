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В Ленинградской области РФ после недавних атак дронов заметили ЗРК С-300: "Ставят вокруг Питера. Так что готовимся к худшему". ВИДЕО

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Россияне сняли на видео установку ЗРК С-300 в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"После первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300. Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться", - пишет издание.

Напомним, в ночь на 18 января минобороны РФ впервые сообщило о якобы перехвате беспилотника в Ленинградской области. Российские телеграмм-каналы писали, что дрон упал на нефтебазу в Санкт-Петербурге. По данным источников украинских СМИ, это была спецоперация ГУР.

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Топ комментарии

  • Олег Мандрівник 5f262892
    Из с-300 по мопедам?
  • Владимир Лонгер
    У них вариантов нет. Еще гавном могут метать, как вариант.
    Но наличие ПВО под питером означает отсутствие его на фронте, что не может не радовать.
  • Vladimir Cherkasov
    готуються самі себе бамбіть ? ))
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