Боевая работа операторов дронов 503-го батальона морпехов в Крынках. ВИДЕО
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В сети опубликованы фрагменты боевой работы операторов дронов 503-го отдельного батальона морпехов в Крынках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы сбросы боеприпасов с дронов и результаты попаданий.
"Экстрасенсы-аэробомберы из 503-го отдельного батальона морской пехоты исцеляют "санитарных" оккупантов с помощью дронов. Крынки, временно оккупированная часть Херсонской области", - отмечает автор публикации.