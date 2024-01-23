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Уцелевший оккупант лежит на дороге и рассказывает о сбрасывании с украинского дрона: "Левую руку оторвало нах#й, правой ноге пи#да". ВИДЕО 18+

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В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант рассказывает о сбрасывании с украинского дрона на автомобиль в котором он ехал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам уцелевшего, в автомобиле находилось по меньшей мере еще два захватчика, которые погибли сразу.

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  • CryptoShorts
    І ми тєбя абажаєм
  • Юрій Вінгорськи
    а які ми раді що не здох швидко......
    що в свідомості,
    що знеболююче не допомагає...
    що цього підараса побачить весь світ, рідня та всі орки
    і ті що в пітері співали влався отечество,
    горілоб воно накуй
    і дуже раді що всеодно здохне!!!!
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
    Святе Письмо. Вих.20/17
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