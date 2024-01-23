Дрон-камикадзе уничтожает новейший российский танк Т-90М "Прорыв" на авдеевском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики первого отряда Центра специального назначения Нацгвардии "ОМЕГА" дроном-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" вблизи Авдеевки

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поражение вражеской бронемашины опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.

"Аэроразведчики 1 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" отрабатывая подступы к линии столкновения на Авдеевском направлении обнаружили вражеский танк, который только вышел на позицию для ведения огня. С помощью FPV-дрона было нанесено поражение. Результатом стало уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв", отмечает он в комментарии к видео.

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