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Дрон-камикадзе уничтожает новейший российский танк Т-90М "Прорыв" на авдеевском направлении. ВИДЕО

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Аэроразведчики первого отряда Центра специального назначения Нацгвардии "ОМЕГА" дроном-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" вблизи Авдеевки

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поражение вражеской бронемашины опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.

"Аэроразведчики 1 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" отрабатывая подступы к линии столкновения на Авдеевском направлении обнаружили вражеский танк, который только вышел на позицию для ведения огня. С помощью FPV-дрона было нанесено поражение. Результатом стало уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв", отмечает он в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    На рік на Московії (т.з. "роССії") виробляється приблизно 60 штук Т-90М. Ось посилання на інформацію - Скільки танків Т-90М виготовила Росія? Так що заспокойся!
  • Тимми Трампет
    Помните еще год назад свидетели марахвона ржали, что кацапам танков не хватает, что с постаментов Т-52 снимают, Т-34 из Африки забрали? А сейчас в каждой новости об уничтожении- Т-90 Прорыв. Выходит, они смогли наладить их массовое производство в условиях войны и санкций ? А у нас что ? где БМ Оплот ?? Гринкевичи дерьмака заскамили яйцами по 17 гривен ?
  • Леопольд 3ff84c20
    что вы с танком сделали ,он был как новенький
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